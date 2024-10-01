510 14 Ayar Altın Ne Kadar ve Kaç TL / 14 Ayar Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.46
Alış
2.946,6 TL
Satış
2.946,9 TL
Çeyrek Altın
%0.35
Alış
4.770,96 TL
Satış
4.846,62 TL
Yarım Altın
%0.35
Alış
9.541,92 TL
Satış
9.707,97 TL
Tam Altın
%0.35
Alış
19.024,95 TL
Satış
19.327,55 TL
14 Ayar Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
14 Ayar Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.946,6
|2.946,9
|% 0,46
|ONS Altın
|2.657,6
|2.657,87
|% 0,32
|Çeyrek Altın
|4.770,96
|4.846,62
|% 0,35
|Yarım Altın
|9.541,92
|9.707,97
|% 0,35
|Tam Altın
|19.024,95
|19.327,55
|% 0,35
|Cumhuriyet Altını
|19.466,7
|19.798,96
|% 0,35
|Gremse Altın
|47.267,87
|48.171,57
|% 0,35
|Has Altın
|2.931,87
|2.932,17
|% 0,4
|Çeyrek Altın Eski
|4.682,61
|4.778,86
|% 0,35
|Yarım Altın Eski
|9.365,22
|9.516,46
|% 0,35
|Tam Altın Eski
|18.730,44
|19.121,31
|% 0,35
|22 Ayar Bilezik
|2.679,99
|2.769,5
|% 0,35
|Gremse Altın Eski
|46.826,11
|47.729,63
|% 0,35
|Reşat Lira Altın
|19.584,51
|19.887,34
|% 0,35
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.975,99
|50.086,65
|% 0,35
|Reşat Beşibiryerde
|97.922,53
|100.173,29
|% 0,35
|Ata Altın
|19.466,7
|19.798,96
|% 0,35
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.241,23
|100.173,29
|% 0,35
|Hamit Altın
|19.437,25
|20.034,66
|% 0,35
|Gümüş
|34,55
|34,58
|% 1,35