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53 Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Ata Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.36
Alış
2.943,65 TL
Satış
2.943,92 TL
Çeyrek Altın
%0.31
Alış
4.766,25 TL
Satış
4.844,63 TL
Yarım Altın
%0.31
Alış
9.532,51 TL
Satış
9.703,98 TL
Tam Altın
%0.31
Alış
19.006,18 TL
Satış
19.319,61 TL
Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Ata Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.943,652.943,92% 0,36
ONS Altın2.654,622.654,86% 0,21
Çeyrek Altın4.766,254.844,63% 0,31
Yarım Altın9.532,519.703,98% 0,31
Tam Altın19.006,1819.319,61% 0,31
Cumhuriyet Altını19.447,519.790,82% 0,31
Gremse Altın47.221,2348.151,77% 0,31
Has Altın2.928,932.929,2% 0,3
Çeyrek Altın Eski4.677,994.776,89% 0,31
Yarım Altın Eski9.355,989.512,55% 0,31
Tam Altın Eski18.711,9619.113,45% 0,31
22 Ayar Bilezik2.677,342.768,36% 0,31
Gremse Altın Eski46.779,9147.710,01% 0,31
Reşat Lira Altın19.565,1819.879,17% 0,31
Reşat İkibuçuk Altın48.927,6650.066,06% 0,31
Reşat Beşibiryerde97.825,9100.132,11% 0,31
Ata Altın19.447,519.790,82% 0,31
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.148,24100.132,11% 0,31
Hamit Altın19.418,0720.026,42% 0,31
Gümüş34,3734,4% 0,82