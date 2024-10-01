55 Gremse Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Gremse Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.47
Alış
2.946,82 TL
Satış
2.947,24 TL
Çeyrek Altın
%0.37
Alış
4.772,02 TL
Satış
4.847,79 TL
Yarım Altın
%0.37
Alış
9.544,05 TL
Satış
9.710,31 TL
Tam Altın
%0.37
Alış
19.029,19 TL
Satış
19.332,21 TL
Gremse Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Gremse Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.946,82
|2.947,24
|% 0,47
|ONS Altın
|2.657,65
|2.658,02
|% 0,33
|Çeyrek Altın
|4.772,02
|4.847,79
|% 0,37
|Yarım Altın
|9.544,05
|9.710,31
|% 0,37
|Tam Altın
|19.029,19
|19.332,21
|% 0,37
|Cumhuriyet Altını
|19.471,04
|19.803,73
|% 0,37
|Gremse Altın
|47.278,39
|48.183,18
|% 0,37
|Has Altın
|2.932,09
|2.932,5
|% 0,41
|Çeyrek Altın Eski
|4.683,65
|4.780,01
|% 0,37
|Yarım Altın Eski
|9.367,31
|9.518,76
|% 0,37
|Tam Altın Eski
|18.734,62
|19.125,92
|% 0,37
|22 Ayar Bilezik
|2.680,58
|2.770,16
|% 0,37
|Gremse Altın Eski
|46.836,54
|47.741,14
|% 0,37
|Reşat Lira Altın
|19.588,87
|19.892,14
|% 0,37
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.986,9
|50.098,72
|% 0,37
|Reşat Beşibiryerde
|97.944,34
|100.197,45
|% 0,37
|Ata Altın
|19.471,04
|19.803,73
|% 0,37
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.262,22
|100.197,45
|% 0,37
|Hamit Altın
|19.441,58
|20.039,49
|% 0,37
|Gümüş
|34,38
|34,42
|% 0,87