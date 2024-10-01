58 Yarım Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Yarım Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.16
Alış
2.937,82 TL
Satış
2.938,31 TL
Çeyrek Altın
%0.08
Alış
4.758,59 TL
Satış
4.833,71 TL
Yarım Altın
%0.08
Alış
9.517,18 TL
Satış
9.682,12 TL
Tam Altın
%0.08
Alış
18.975,62 TL
Satış
19.276,09 TL
Yarım Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Yarım Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.937,82
|2.938,31
|% 0,16
|ONS Altın
|2.650,37
|2.650,82
|% 0,06
|Çeyrek Altın
|4.758,59
|4.833,71
|% 0,08
|Yarım Altın
|9.517,18
|9.682,12
|% 0,08
|Tam Altın
|18.975,62
|19.276,09
|% 0,08
|Cumhuriyet Altını
|19.416,23
|19.746,24
|% 0,08
|Gremse Altın
|47.145,31
|48.043,31
|% 0,08
|Has Altın
|2.923,13
|2.923,62
|% 0,11
|Çeyrek Altın Eski
|4.670,47
|4.766,13
|% 0,08
|Yarım Altın Eski
|9.340,94
|9.491,12
|% 0,08
|Tam Altın Eski
|18.681,88
|19.070,4
|% 0,08
|22 Ayar Bilezik
|2.673,04
|2.762,12
|% 0,08
|Gremse Altın Eski
|46.704,7
|47.602,54
|% 0,08
|Reşat Lira Altın
|19.533,73
|19.834,39
|% 0,08
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.849
|49.953,28
|% 0,08
|Reşat Beşibiryerde
|97.668,63
|99.906,57
|% 0,08
|Ata Altın
|19.416,23
|19.746,24
|% 0,08
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|93.996,87
|99.906,57
|% 0,08
|Hamit Altın
|19.386,85
|19.981,31
|% 0,08
|Gümüş
|34,24
|34,26
|% 0,41