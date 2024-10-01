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59 Beşli Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Beşli Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0,4
Alış
2.944,94 TL
Satış
2.945,22 TL
Çeyrek Altın
%0,42
Alış
4.767,02 TL
Satış
4.850,22 TL
Yarım Altın
%0,42
Alış
9.534,04 TL
Satış
9.715,18 TL
Tam Altın
%0,42
Alış
19.009,24 TL
Satış
19.341,91 TL
Beşli Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Beşli Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.944,942.945,22% 0,4
ONS Altın2.655,952.656,21% 0,26
Çeyrek Altın4.767,024.850,22% 0,42
Yarım Altın9.534,049.715,18% 0,42
Tam Altın19.009,2419.341,91% 0,42
Cumhuriyet Altını19.450,6319.813,67% 0,42
Gremse Altın47.228,8348.207,36% 0,42
Has Altın2.930,212.930,5% 0,34
Çeyrek Altın Eski4.678,744.782,41% 0,42
Yarım Altın Eski9.357,499.523,53% 0,42
Tam Altın Eski18.714,9819.135,52% 0,42
22 Ayar Bilezik2.677,772.771,55% 0,42
Gremse Altın Eski46.787,4447.765,09% 0,42
Reşat Lira Altın19.568,3319.902,12% 0,42
Reşat İkibuçuk Altın48.935,5450.123,86% 0,42
Reşat Beşibiryerde97.841,66100.247,72% 0,42
Ata Altın19.450,6319.813,67% 0,42
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.163,4100.247,72% 0,42
Hamit Altın19.421,220.049,54% 0,42
Gümüş34,5234,56% 1,29