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6 Tam Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Tam Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.16
Alış
2.937,82 TL
Satış
2.938,31 TL
Çeyrek Altın
%0.08
Alış
4.758,59 TL
Satış
4.833,71 TL
Yarım Altın
%0.08
Alış
9.517,18 TL
Satış
9.682,12 TL
Tam Altın
%0.08
Alış
18.975,62 TL
Satış
19.276,09 TL
Tam Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Tam Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.937,822.938,31% 0,16
ONS Altın2.650,372.650,82% 0,06
Çeyrek Altın4.758,594.833,71% 0,08
Yarım Altın9.517,189.682,12% 0,08
Tam Altın18.975,6219.276,09% 0,08
Cumhuriyet Altını19.416,2319.746,24% 0,08
Gremse Altın47.145,3148.043,31% 0,08
Has Altın2.923,132.923,62% 0,11
Çeyrek Altın Eski4.670,474.766,13% 0,08
Yarım Altın Eski9.340,949.491,12% 0,08
Tam Altın Eski18.681,8819.070,4% 0,08
22 Ayar Bilezik2.673,042.762,12% 0,08
Gremse Altın Eski46.704,747.602,54% 0,08
Reşat Lira Altın19.533,7319.834,39% 0,08
Reşat İkibuçuk Altın48.84949.953,28% 0,08
Reşat Beşibiryerde97.668,6399.906,57% 0,08
Ata Altın19.416,2319.746,24% 0,08
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın93.996,8799.906,57% 0,08
Hamit Altın19.386,8519.981,31% 0,08
Gümüş34,2434,26% 0,41