Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

63 Has Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Has Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.31
Alış
2.942,19 TL
Satış
2.942,49 TL
Çeyrek Altın
%0.35
Alış
4.767,09 TL
Satış
4.846,58 TL
Yarım Altın
%0.35
Alış
9.534,17 TL
Satış
9.707,89 TL
Tam Altın
%0.35
Alış
19.009,49 TL
Satış
19.327,39 TL
Has Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Has Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.942,192.942,49% 0,31
ONS Altın2.655,392.655,76% 0,24
Çeyrek Altın4.767,094.846,58% 0,35
Yarım Altın9.534,179.707,89% 0,35
Tam Altın19.009,4919.327,39% 0,35
Cumhuriyet Altını19.450,8919.798,79% 0,35
Gremse Altın47.229,4648.171,17% 0,35
Has Altın2.928,42.928,81% 0,28
Çeyrek Altın Eski4.678,814.778,82% 0,35
Yarım Altın Eski9.357,619.516,38% 0,35
Tam Altın Eski18.715,2319.121,16% 0,35
22 Ayar Bilezik2.677,812.769,47% 0,35
Gremse Altın Eski46.788,0747.729,24% 0,35
Reşat Lira Altın19.568,5919.887,18% 0,35
Reşat İkibuçuk Altın48.936,250.086,24% 0,35
Reşat Beşibiryerde97.842,97100.172,47% 0,35
Ata Altın19.450,8919.798,79% 0,35
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.164,66100.172,47% 0,35
Hamit Altın19.421,4620.034,49% 0,35
Gümüş34,3234,35% 0,67