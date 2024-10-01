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630 Cumhuriyet Altını Ne Kadar ve Kaç TL / Cumhuriyet Altını Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.47
Alış
2.946,82 TL
Satış
2.947,24 TL
Çeyrek Altın
%0.37
Alış
4.772,02 TL
Satış
4.847,79 TL
Yarım Altın
%0.37
Alış
9.544,05 TL
Satış
9.710,31 TL
Tam Altın
%0.37
Alış
19.029,19 TL
Satış
19.332,21 TL
Cumhuriyet Altını Ne Kadar ve Kaç TL?
Cumhuriyet Altını
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.946,822.947,24% 0,47
ONS Altın2.657,652.658,02% 0,33
Çeyrek Altın4.772,024.847,79% 0,37
Yarım Altın9.544,059.710,31% 0,37
Tam Altın19.029,1919.332,21% 0,37
Cumhuriyet Altını19.471,0419.803,73% 0,37
Gremse Altın47.278,3948.183,18% 0,37
Has Altın2.932,092.932,5% 0,41
Çeyrek Altın Eski4.683,654.780,01% 0,37
Yarım Altın Eski9.367,319.518,76% 0,37
Tam Altın Eski18.734,6219.125,92% 0,37
22 Ayar Bilezik2.680,582.770,16% 0,37
Gremse Altın Eski46.836,5447.741,14% 0,37
Reşat Lira Altın19.588,8719.892,14% 0,37
Reşat İkibuçuk Altın48.986,950.098,72% 0,37
Reşat Beşibiryerde97.944,34100.197,45% 0,37
Ata Altın19.471,0419.803,73% 0,37
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.262,22100.197,45% 0,37
Hamit Altın19.441,5820.039,49% 0,37
Gümüş34,3834,42% 0,87