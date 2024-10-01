66 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL / Tam Altın Eski Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0,42
Alış
2.945,5 TL
Satış
2.945,89 TL
Çeyrek Altın
%0,37
Alış
4.769,86 TL
Satış
4.847,78 TL
Yarım Altın
%0,37
Alış
9.539,73 TL
Satış
9.710,3 TL
Tam Altın
%0,37
Alış
19.020,57 TL
Satış
19.332,19 TL
Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL?
Tam Altın Eski
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:
- 1 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 2 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 3 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 4 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 5 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 6 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 7 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 8 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 9 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 10 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 11 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 12 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 13 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 14 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 15 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 16 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 17 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 18 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 19 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 20 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 21 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 22 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 23 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 24 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 25 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 26 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 27 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 28 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 29 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 30 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 31 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 32 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 33 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 34 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 35 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 36 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 37 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 38 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 39 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 40 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 41 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 42 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 43 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 44 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 45 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 46 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 47 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 48 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 49 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 50 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 51 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 52 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 53 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 54 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 55 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 56 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 57 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 58 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 59 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 60 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 61 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 62 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 63 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 64 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 65 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 66 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 67 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 68 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 69 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 70 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 71 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 72 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 73 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 74 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 75 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 76 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 77 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 78 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 79 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 80 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 81 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 82 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 83 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 84 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 85 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 86 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 87 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 88 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 89 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 90 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 91 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 92 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 93 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 94 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 95 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 96 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 97 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 98 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 99 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 100 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 110 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 120 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 130 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 140 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 150 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 160 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 170 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 180 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 190 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 200 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 210 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 220 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 230 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 240 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 250 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 260 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 270 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 280 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 290 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 300 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 310 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 320 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 330 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 340 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 350 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 360 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 370 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 380 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 390 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 400 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 410 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 420 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 430 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 440 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 450 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 460 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 470 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 480 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 490 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 500 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 510 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 520 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 530 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 540 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 550 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 560 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 570 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 580 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 590 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 600 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 610 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 620 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 630 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 640 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 650 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 660 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 670 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 680 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 690 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 700 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 710 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 720 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 730 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 740 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 750 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 760 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 770 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 780 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 790 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 800 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 810 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 820 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 830 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 840 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 850 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 860 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 870 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 880 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 890 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 900 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 910 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 920 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 930 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 940 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 950 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 960 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 970 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 980 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 990 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 1000 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.945,5
|2.945,89
|% 0,42
|ONS Altın
|2.656,91
|2.657,26
|% 0,3
|Çeyrek Altın
|4.769,86
|4.847,78
|% 0,37
|Yarım Altın
|9.539,73
|9.710,3
|% 0,37
|Tam Altın
|19.020,57
|19.332,19
|% 0,37
|Cumhuriyet Altını
|19.462,23
|19.803,71
|% 0,37
|Gremse Altın
|47.256,99
|48.183,13
|% 0,37
|Has Altın
|2.930,77
|2.931,16
|% 0,36
|Çeyrek Altın Eski
|4.681,53
|4.780
|% 0,37
|Yarım Altın Eski
|9.363,07
|9.518,75
|% 0,37
|Tam Altın Eski
|18.726,14
|19.125,9
|% 0,37
|22 Ayar Bilezik
|2.679,37
|2.770,16
|% 0,37
|Gremse Altın Eski
|46.815,34
|47.741,08
|% 0,37
|Reşat Lira Altın
|19.580
|19.892,12
|% 0,37
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.964,72
|50.098,66
|% 0,37
|Reşat Beşibiryerde
|97.900
|100.197,33
|% 0,37
|Ata Altın
|19.462,23
|19.803,71
|% 0,37
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.219,55
|100.197,33
|% 0,37
|Hamit Altın
|19.432,78
|20.039,47
|% 0,37
|Gümüş
|34,46
|34,5
|% 1,11