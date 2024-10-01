660 Has Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Has Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.31
Alış
2.942,19 TL
Satış
2.942,49 TL
Çeyrek Altın
%0.35
Alış
4.767,09 TL
Satış
4.846,58 TL
Yarım Altın
%0.35
Alış
9.534,17 TL
Satış
9.707,89 TL
Tam Altın
%0.35
Alış
19.009,49 TL
Satış
19.327,39 TL
Has Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Has Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.942,19
|2.942,49
|% 0,31
|ONS Altın
|2.655,39
|2.655,76
|% 0,24
|Çeyrek Altın
|4.767,09
|4.846,58
|% 0,35
|Yarım Altın
|9.534,17
|9.707,89
|% 0,35
|Tam Altın
|19.009,49
|19.327,39
|% 0,35
|Cumhuriyet Altını
|19.450,89
|19.798,79
|% 0,35
|Gremse Altın
|47.229,46
|48.171,17
|% 0,35
|Has Altın
|2.928,4
|2.928,81
|% 0,28
|Çeyrek Altın Eski
|4.678,81
|4.778,82
|% 0,35
|Yarım Altın Eski
|9.357,61
|9.516,38
|% 0,35
|Tam Altın Eski
|18.715,23
|19.121,16
|% 0,35
|22 Ayar Bilezik
|2.677,81
|2.769,47
|% 0,35
|Gremse Altın Eski
|46.788,07
|47.729,24
|% 0,35
|Reşat Lira Altın
|19.568,59
|19.887,18
|% 0,35
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.936,2
|50.086,24
|% 0,35
|Reşat Beşibiryerde
|97.842,97
|100.172,47
|% 0,35
|Ata Altın
|19.450,89
|19.798,79
|% 0,35
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.164,66
|100.172,47
|% 0,35
|Hamit Altın
|19.421,46
|20.034,49
|% 0,35
|Gümüş
|34,32
|34,35
|% 0,67