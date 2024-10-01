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69 ONS Altın Ne Kadar ve Kaç TL / ONS Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.2
Alış
2.939,03 TL
Satış
2.939,44 TL
Çeyrek Altın
%0.2
Alış
4.760,74 TL
Satış
4.839,25 TL
Yarım Altın
%0.2
Alış
9.521,48 TL
Satış
9.693,21 TL
Tam Altın
%0.2
Alış
18.984,19 TL
Satış
19.298,16 TL
ONS Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
ONS Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.939,032.939,44% 0,2
ONS Altın2.651,652.652,02% 0,1
Çeyrek Altın4.760,744.839,25% 0,2
Yarım Altın9.521,489.693,21% 0,2
Tam Altın18.984,1919.298,16% 0,2
Cumhuriyet Altını19.42519.768,85% 0,2
Gremse Altın47.166,648.098,32% 0,2
Has Altın2.924,342.924,75% 0,15
Çeyrek Altın Eski4.672,584.771,59% 0,2
Yarım Altın Eski9.345,169.501,99% 0,2
Tam Altın Eski18.690,3219.092,24% 0,2
22 Ayar Bilezik2.674,242.765,29% 0,2
Gremse Altın Eski46.725,7947.657,05% 0,2
Reşat Lira Altın19.542,5519.857,1% 0,2
Reşat İkibuçuk Altın48.871,0650.010,48% 0,2
Reşat Beşibiryerde97.712,73100.020,97% 0,2
Ata Altın19.42519.768,85% 0,2
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.039,32100.020,97% 0,2
Hamit Altın19.395,6120.004,19% 0,2
Gümüş34,2634,31% 0,57