690 Has Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Has Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.37
Alış
2.943,82 TL
Satış
2.944,25 TL
Çeyrek Altın
%0.32
Alış
4.767,16 TL
Satış
4.845,37 TL
Yarım Altın
%0.32
Alış
9.534,33 TL
Satış
9.705,46 TL
Tam Altın
%0.32
Alış
19.009,8 TL
Satış
19.322,56 TL
Has Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Has Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.943,82
|2.944,25
|% 0,37
|ONS Altın
|2.655,32
|2.655,71
|% 0,24
|Çeyrek Altın
|4.767,16
|4.845,37
|% 0,32
|Yarım Altın
|9.534,33
|9.705,46
|% 0,32
|Tam Altın
|19.009,8
|19.322,56
|% 0,32
|Cumhuriyet Altını
|19.451,2
|19.793,84
|% 0,32
|Gremse Altın
|47.230,23
|48.159,13
|% 0,32
|Has Altın
|2.929,1
|2.929,53
|% 0,31
|Çeyrek Altın Eski
|4.678,88
|4.777,62
|% 0,32
|Yarım Altın Eski
|9.357,76
|9.514,01
|% 0,32
|Tam Altın Eski
|18.715,53
|19.116,38
|% 0,32
|22 Ayar Bilezik
|2.677,85
|2.768,78
|% 0,32
|Gremse Altın Eski
|46.788,82
|47.717,3
|% 0,32
|Reşat Lira Altın
|19.568,91
|19.882,21
|% 0,32
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.936,99
|50.073,71
|% 0,32
|Reşat Beşibiryerde
|97.844,55
|100.147,43
|% 0,32
|Ata Altın
|19.451,2
|19.793,84
|% 0,32
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.166,18
|100.147,43
|% 0,32
|Hamit Altın
|19.421,78
|20.029,49
|% 0,32
|Gümüş
|34,42
|34,46
|% 0,98