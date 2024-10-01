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7 Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Ata Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.35
Alış
2.943,22 TL
Satış
2.943,62 TL
Çeyrek Altın
%0.27
Alış
4.767,97 TL
Satış
4.843,09 TL
Yarım Altın
%0.27
Alış
9.535,94 TL
Satış
9.700,89 TL
Tam Altın
%0.27
Alış
19.013,01 TL
Satış
19.313,46 TL
Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Ata Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.943,222.943,62% 0,35
ONS Altın2.655,322.655,68% 0,24
Çeyrek Altın4.767,974.843,09% 0,27
Yarım Altın9.535,949.700,89% 0,27
Tam Altın19.013,0119.313,46% 0,27
Cumhuriyet Altını19.454,4919.784,52% 0,27
Gremse Altın47.238,2148.136,44% 0,27
Has Altın2.928,512.928,9% 0,29
Çeyrek Altın Eski4.679,674.775,37% 0,27
Yarım Altın Eski9.359,359.509,52% 0,27
Tam Altın Eski18.718,6919.107,37% 0,27
22 Ayar Bilezik2.678,32.767,48% 0,27
Gremse Altın Eski46.796,7347.694,83% 0,27
Reşat Lira Altın19.572,2219.872,84% 0,27
Reşat İkibuçuk Altın48.945,2650.050,13% 0,27
Reşat Beşibiryerde97.861,08100.100,25% 0,27
Ata Altın19.454,4919.784,52% 0,27
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.182,1100.100,25% 0,27
Hamit Altın19.425,0620.020,05% 0,27
Gümüş34,4534,48% 1,06