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7 ONS Altın Ne Kadar ve Kaç TL / ONS Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0,14
Alış
2.936,53 TL
Satış
2.937,5 TL
Çeyrek Altın
%0,15
Alış
4.756,71 TL
Satış
4.837,12 TL
Yarım Altın
%0,15
Alış
9.513,43 TL
Satış
9.688,94 TL
Tam Altın
%0,15
Alış
18.968,13 TL
Satış
19.289,67 TL
ONS Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
ONS Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.936,532.937,5% 0,14
ONS Altın2.650,152.651,03% 0,07
Çeyrek Altın4.756,714.837,12% 0,15
Yarım Altın9.513,439.688,94% 0,15
Tam Altın18.968,1319.289,67% 0,15
Cumhuriyet Altını19.408,5619.760,15% 0,15
Gremse Altın47.126,6948.077,16% 0,15
Has Altın2.921,842.922,82% 0,08
Çeyrek Altın Eski4.668,634.769,49% 0,15
Yarım Altın Eski9.337,259.497,81% 0,15
Tam Altın Eski18.674,519.083,84% 0,15
22 Ayar Bilezik2.671,982.764,07% 0,15
Gremse Altın Eski46.686,2647.636,08% 0,15
Reşat Lira Altın19.526,0119.848,37% 0,15
Reşat İkibuçuk Altın48.829,7149.988,48% 0,15
Reşat Beşibiryerde97.630,0699.976,96% 0,15
Ata Altın19.408,5619.760,15% 0,15
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın93.959,7699.976,96% 0,15
Hamit Altın19.379,219.995,39% 0,15
Gümüş34,1634,22% 0,28