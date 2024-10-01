700 Gremse Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Gremse Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.5
Alış
2.947,74 TL
Satış
2.948,03 TL
Çeyrek Altın
%0.45
Alış
4.772,78 TL
Satış
4.851,51 TL
Yarım Altın
%0.45
Alış
9.545,56 TL
Satış
9.717,76 TL
Tam Altın
%0.45
Alış
19.032,19 TL
Satış
19.347,04 TL
Gremse Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Gremse Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.947,74
|2.948,03
|% 0,5
|ONS Altın
|2.658,36
|2.658,62
|% 0,35
|Çeyrek Altın
|4.772,78
|4.851,51
|% 0,45
|Yarım Altın
|9.545,56
|9.717,76
|% 0,45
|Tam Altın
|19.032,19
|19.347,04
|% 0,45
|Cumhuriyet Altını
|19.474,12
|19.818,92
|% 0,45
|Gremse Altın
|47.285,87
|48.220,14
|% 0,45
|Has Altın
|2.933
|2.933,29
|% 0,44
|Çeyrek Altın Eski
|4.684,39
|4.783,67
|% 0,45
|Yarım Altın Eski
|9.368,79
|9.526,06
|% 0,45
|Tam Altın Eski
|18.737,58
|19.140,59
|% 0,45
|22 Ayar Bilezik
|2.681,01
|2.772,29
|% 0,45
|Gremse Altın Eski
|46.843,95
|47.777,75
|% 0,45
|Reşat Lira Altın
|19.591,97
|19.907,4
|% 0,45
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.994,64
|50.137,15
|% 0,45
|Reşat Beşibiryerde
|97.959,83
|100.274,3
|% 0,45
|Ata Altın
|19.474,12
|19.818,92
|% 0,45
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.277,13
|100.274,3
|% 0,45
|Hamit Altın
|19.444,66
|20.054,86
|% 0,45
|Gümüş
|34,37
|34,41
|% 0,84