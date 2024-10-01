71 Gram Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Gram Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.2
Alış
2.939,03 TL
Satış
2.939,44 TL
Çeyrek Altın
%0.2
Alış
4.760,74 TL
Satış
4.839,25 TL
Yarım Altın
%0.2
Alış
9.521,48 TL
Satış
9.693,21 TL
Tam Altın
%0.2
Alış
18.984,19 TL
Satış
19.298,16 TL
Gram Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Gram Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.939,03
|2.939,44
|% 0,2
|ONS Altın
|2.651,65
|2.652,02
|% 0,1
|Çeyrek Altın
|4.760,74
|4.839,25
|% 0,2
|Yarım Altın
|9.521,48
|9.693,21
|% 0,2
|Tam Altın
|18.984,19
|19.298,16
|% 0,2
|Cumhuriyet Altını
|19.425
|19.768,85
|% 0,2
|Gremse Altın
|47.166,6
|48.098,32
|% 0,2
|Has Altın
|2.924,34
|2.924,75
|% 0,15
|Çeyrek Altın Eski
|4.672,58
|4.771,59
|% 0,2
|Yarım Altın Eski
|9.345,16
|9.501,99
|% 0,2
|Tam Altın Eski
|18.690,32
|19.092,24
|% 0,2
|22 Ayar Bilezik
|2.674,24
|2.765,29
|% 0,2
|Gremse Altın Eski
|46.725,79
|47.657,05
|% 0,2
|Reşat Lira Altın
|19.542,55
|19.857,1
|% 0,2
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.871,06
|50.010,48
|% 0,2
|Reşat Beşibiryerde
|97.712,73
|100.020,97
|% 0,2
|Ata Altın
|19.425
|19.768,85
|% 0,2
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.039,32
|100.020,97
|% 0,2
|Hamit Altın
|19.395,61
|20.004,19
|% 0,2
|Gümüş
|34,26
|34,31
|% 0,57