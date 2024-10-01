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710 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL / 22 Ayar Bilezik Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.35
Alış
2.943,35 TL
Satış
2.943,68 TL
Çeyrek Altın
%0.34
Alış
4.766,62 TL
Satış
4.846,42 TL
Yarım Altın
%0.34
Alış
9.533,25 TL
Satış
9.707,58 TL
Tam Altın
%0.34
Alış
19.007,64 TL
Satış
19.326,77 TL
22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL?
22 Ayar Bilezik
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.943,352.943,68% 0,35
ONS Altın2.655,372.655,67% 0,24
Çeyrek Altın4.766,624.846,42% 0,34
Yarım Altın9.533,259.707,58% 0,34
Tam Altın19.007,6419.326,77% 0,34
Cumhuriyet Altını19.44919.798,16% 0,34
Gremse Altın47.224,8848.169,62% 0,34
Has Altın2.928,632.928,96% 0,29
Çeyrek Altın Eski4.678,354.778,66% 0,34
Yarım Altın Eski9.356,79.516,08% 0,34
Tam Altın Eski18.713,4119.120,54% 0,34
22 Ayar Bilezik2.677,552.769,39% 0,34
Gremse Altın Eski46.783,5247.727,7% 0,34
Reşat Lira Altın19.566,6919.886,54% 0,34
Reşat İkibuçuk Altın48.931,4450.084,63% 0,34
Reşat Beşibiryerde97.833,46100.169,25% 0,34
Ata Altın19.44919.798,16% 0,34
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.155,51100.169,25% 0,34
Hamit Altın19.419,5720.033,85% 0,34
Gümüş34,4334,47% 1,03