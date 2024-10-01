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720 Cumhuriyet Altını Ne Kadar ve Kaç TL / Cumhuriyet Altını Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.5
Alış
2.947,74 TL
Satış
2.948,03 TL
Çeyrek Altın
%0.45
Alış
4.772,78 TL
Satış
4.851,51 TL
Yarım Altın
%0.45
Alış
9.545,56 TL
Satış
9.717,76 TL
Tam Altın
%0.45
Alış
19.032,19 TL
Satış
19.347,04 TL
Cumhuriyet Altını Ne Kadar ve Kaç TL?
Cumhuriyet Altını
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.947,742.948,03% 0,5
ONS Altın2.658,362.658,62% 0,35
Çeyrek Altın4.772,784.851,51% 0,45
Yarım Altın9.545,569.717,76% 0,45
Tam Altın19.032,1919.347,04% 0,45
Cumhuriyet Altını19.474,1219.818,92% 0,45
Gremse Altın47.285,8748.220,14% 0,45
Has Altın2.9332.933,29% 0,44
Çeyrek Altın Eski4.684,394.783,67% 0,45
Yarım Altın Eski9.368,799.526,06% 0,45
Tam Altın Eski18.737,5819.140,59% 0,45
22 Ayar Bilezik2.681,012.772,29% 0,45
Gremse Altın Eski46.843,9547.777,75% 0,45
Reşat Lira Altın19.591,9719.907,4% 0,45
Reşat İkibuçuk Altın48.994,6450.137,15% 0,45
Reşat Beşibiryerde97.959,83100.274,3% 0,45
Ata Altın19.474,1219.818,92% 0,45
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.277,13100.274,3% 0,45
Hamit Altın19.444,6620.054,86% 0,45
Gümüş34,3734,41% 0,84