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73 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL / Yarım Altın Eski Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.37
Alış
2.943,82 TL
Satış
2.944,25 TL
Çeyrek Altın
%0.32
Alış
4.767,16 TL
Satış
4.845,37 TL
Yarım Altın
%0.32
Alış
9.534,33 TL
Satış
9.705,46 TL
Tam Altın
%0.32
Alış
19.009,8 TL
Satış
19.322,56 TL
Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL?
Yarım Altın Eski
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.943,822.944,25% 0,37
ONS Altın2.655,322.655,71% 0,24
Çeyrek Altın4.767,164.845,37% 0,32
Yarım Altın9.534,339.705,46% 0,32
Tam Altın19.009,819.322,56% 0,32
Cumhuriyet Altını19.451,219.793,84% 0,32
Gremse Altın47.230,2348.159,13% 0,32
Has Altın2.929,12.929,53% 0,31
Çeyrek Altın Eski4.678,884.777,62% 0,32
Yarım Altın Eski9.357,769.514,01% 0,32
Tam Altın Eski18.715,5319.116,38% 0,32
22 Ayar Bilezik2.677,852.768,78% 0,32
Gremse Altın Eski46.788,8247.717,3% 0,32
Reşat Lira Altın19.568,9119.882,21% 0,32
Reşat İkibuçuk Altın48.936,9950.073,71% 0,32
Reşat Beşibiryerde97.844,55100.147,43% 0,32
Ata Altın19.451,219.793,84% 0,32
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.166,18100.147,43% 0,32
Hamit Altın19.421,7820.029,49% 0,32
Gümüş34,4234,46% 0,98