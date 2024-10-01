730 14 Ayar Altın Ne Kadar ve Kaç TL / 14 Ayar Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.5
Alış
2.947,73 TL
Satış
2.948,14 TL
Çeyrek Altın
%0.45
Alış
4.773,17 TL
Satış
4.851,71 TL
Yarım Altın
%0.45
Alış
9.546,33 TL
Satış
9.718,16 TL
Tam Altın
%0.45
Alış
19.033,74 TL
Satış
19.347,84 TL
14 Ayar Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
14 Ayar Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.947,73
|2.948,14
|% 0,5
|ONS Altın
|2.658,61
|2.658,98
|% 0,37
|Çeyrek Altın
|4.773,17
|4.851,71
|% 0,45
|Yarım Altın
|9.546,33
|9.718,16
|% 0,45
|Tam Altın
|19.033,74
|19.347,84
|% 0,45
|Cumhuriyet Altını
|19.475,7
|19.819,74
|% 0,45
|Gremse Altın
|47.289,7
|48.222,13
|% 0,45
|Has Altın
|2.932,99
|2.933,4
|% 0,44
|Çeyrek Altın Eski
|4.684,77
|4.783,87
|% 0,45
|Yarım Altın Eski
|9.369,55
|9.526,45
|% 0,45
|Tam Altın Eski
|18.739,1
|19.141,38
|% 0,45
|22 Ayar Bilezik
|2.681,22
|2.772,4
|% 0,45
|Gremse Altın Eski
|46.847,74
|47.779,72
|% 0,45
|Reşat Lira Altın
|19.593,55
|19.908,22
|% 0,45
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.998,61
|50.139,22
|% 0,45
|Reşat Beşibiryerde
|97.967,76
|100.278,43
|% 0,45
|Ata Altın
|19.475,7
|19.819,74
|% 0,45
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.284,76
|100.278,43
|% 0,45
|Hamit Altın
|19.446,23
|20.055,69
|% 0,45
|Gümüş
|34,54
|34,58
|% 1,35