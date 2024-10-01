Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

74 18 Ayar Altın Ne Kadar ve Kaç TL / 18 Ayar Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0,46
Alış
2.946,6 TL
Satış
2.946,9 TL
Çeyrek Altın
%0,35
Alış
4.770,96 TL
Satış
4.846,62 TL
Yarım Altın
%0,35
Alış
9.541,92 TL
Satış
9.707,97 TL
Tam Altın
%0,35
Alış
19.024,95 TL
Satış
19.327,55 TL
18 Ayar Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
18 Ayar Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.946,62.946,9% 0,46
ONS Altın2.657,62.657,87% 0,32
Çeyrek Altın4.770,964.846,62% 0,35
Yarım Altın9.541,929.707,97% 0,35
Tam Altın19.024,9519.327,55% 0,35
Cumhuriyet Altını19.466,719.798,96% 0,35
Gremse Altın47.267,8748.171,57% 0,35
Has Altın2.931,872.932,17% 0,4
Çeyrek Altın Eski4.682,614.778,86% 0,35
Yarım Altın Eski9.365,229.516,46% 0,35
Tam Altın Eski18.730,4419.121,31% 0,35
22 Ayar Bilezik2.679,992.769,5% 0,35
Gremse Altın Eski46.826,1147.729,63% 0,35
Reşat Lira Altın19.584,5119.887,34% 0,35
Reşat İkibuçuk Altın48.975,9950.086,65% 0,35
Reşat Beşibiryerde97.922,53100.173,29% 0,35
Ata Altın19.466,719.798,96% 0,35
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.241,23100.173,29% 0,35
Hamit Altın19.437,2520.034,66% 0,35
Gümüş34,5534,58% 1,35