750 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL / Tam Altın Eski Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.35
Alış
2.943,35 TL
Satış
2.943,68 TL
Çeyrek Altın
%0.34
Alış
4.766,62 TL
Satış
4.846,42 TL
Yarım Altın
%0.34
Alış
9.533,25 TL
Satış
9.707,58 TL
Tam Altın
%0.34
Alış
19.007,64 TL
Satış
19.326,77 TL
Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL?
Tam Altın Eski
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.943,35
|2.943,68
|% 0,35
|ONS Altın
|2.655,37
|2.655,67
|% 0,24
|Çeyrek Altın
|4.766,62
|4.846,42
|% 0,34
|Yarım Altın
|9.533,25
|9.707,58
|% 0,34
|Tam Altın
|19.007,64
|19.326,77
|% 0,34
|Cumhuriyet Altını
|19.449
|19.798,16
|% 0,34
|Gremse Altın
|47.224,88
|48.169,62
|% 0,34
|Has Altın
|2.928,63
|2.928,96
|% 0,29
|Çeyrek Altın Eski
|4.678,35
|4.778,66
|% 0,34
|Yarım Altın Eski
|9.356,7
|9.516,08
|% 0,34
|Tam Altın Eski
|18.713,41
|19.120,54
|% 0,34
|22 Ayar Bilezik
|2.677,55
|2.769,39
|% 0,34
|Gremse Altın Eski
|46.783,52
|47.727,7
|% 0,34
|Reşat Lira Altın
|19.566,69
|19.886,54
|% 0,34
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.931,44
|50.084,63
|% 0,34
|Reşat Beşibiryerde
|97.833,46
|100.169,25
|% 0,34
|Ata Altın
|19.449
|19.798,16
|% 0,34
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.155,51
|100.169,25
|% 0,34
|Hamit Altın
|19.419,57
|20.033,85
|% 0,34
|Gümüş
|34,43
|34,47
|% 1,03