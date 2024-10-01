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750 Ziynet Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Ziynet Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.5
Alış
2.947,73 TL
Satış
2.948,14 TL
Çeyrek Altın
%0.45
Alış
4.773,17 TL
Satış
4.851,71 TL
Yarım Altın
%0.45
Alış
9.546,33 TL
Satış
9.718,16 TL
Tam Altın
%0.45
Alış
19.033,74 TL
Satış
19.347,84 TL
Ziynet Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Ziynet Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.947,732.948,14% 0,5
ONS Altın2.658,612.658,98% 0,37
Çeyrek Altın4.773,174.851,71% 0,45
Yarım Altın9.546,339.718,16% 0,45
Tam Altın19.033,7419.347,84% 0,45
Cumhuriyet Altını19.475,719.819,74% 0,45
Gremse Altın47.289,748.222,13% 0,45
Has Altın2.932,992.933,4% 0,44
Çeyrek Altın Eski4.684,774.783,87% 0,45
Yarım Altın Eski9.369,559.526,45% 0,45
Tam Altın Eski18.739,119.141,38% 0,45
22 Ayar Bilezik2.681,222.772,4% 0,45
Gremse Altın Eski46.847,7447.779,72% 0,45
Reşat Lira Altın19.593,5519.908,22% 0,45
Reşat İkibuçuk Altın48.998,6150.139,22% 0,45
Reşat Beşibiryerde97.967,76100.278,43% 0,45
Ata Altın19.475,719.819,74% 0,45
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.284,76100.278,43% 0,45
Hamit Altın19.446,2320.055,69% 0,45
Gümüş34,5434,58% 1,35