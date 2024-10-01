770 Çeyrek Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Çeyrek Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.27
Alış
2.941 TL
Satış
2.941,36 TL
Çeyrek Altın
%0.19
Alış
4.761,55 TL
Satış
4.838,81 TL
Yarım Altın
%0.19
Alış
9.523,11 TL
Satış
9.692,33 TL
Tam Altın
%0.19
Alış
18.987,43 TL
Satış
19.296,42 TL
Çeyrek Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Çeyrek Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.941
|2.941,36
|% 0,27
|ONS Altın
|2.652,48
|2.652,8
|% 0,13
|Çeyrek Altın
|4.761,55
|4.838,81
|% 0,19
|Yarım Altın
|9.523,11
|9.692,33
|% 0,19
|Tam Altın
|18.987,43
|19.296,42
|% 0,19
|Cumhuriyet Altını
|19.428,32
|19.767,06
|% 0,19
|Gremse Altın
|47.174,65
|48.093,97
|% 0,19
|Has Altın
|2.926,3
|2.926,65
|% 0,21
|Çeyrek Altın Eski
|4.673,38
|4.771,16
|% 0,19
|Yarım Altın Eski
|9.346,75
|9.501,13
|% 0,19
|Tam Altın Eski
|18.693,51
|19.090,51
|% 0,19
|22 Ayar Bilezik
|2.674,7
|2.765,04
|% 0,19
|Gremse Altın Eski
|46.733,77
|47.652,74
|% 0,19
|Reşat Lira Altın
|19.545,88
|19.855,31
|% 0,19
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.879,41
|50.005,97
|% 0,19
|Reşat Beşibiryerde
|97.729,42
|100.011,93
|% 0,19
|Ata Altın
|19.428,32
|19.767,06
|% 0,19
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.055,38
|100.011,93
|% 0,19
|Hamit Altın
|19.398,92
|20.002,39
|% 0,19
|Gümüş
|34,28
|34,33
|% 0,61