770 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL / Çeyrek Altın Eski Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.37
Alış
2.943,82 TL
Satış
2.944,25 TL
Çeyrek Altın
%0.32
Alış
4.767,16 TL
Satış
4.845,37 TL
Yarım Altın
%0.32
Alış
9.534,33 TL
Satış
9.705,46 TL
Tam Altın
%0.32
Alış
19.009,8 TL
Satış
19.322,56 TL
Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL?
Çeyrek Altın Eski
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:
- 1 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 2 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 3 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 4 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 5 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 6 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 7 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 8 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 9 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 10 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 11 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 12 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 13 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 14 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 15 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 16 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 17 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 18 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 19 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 20 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 21 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 22 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 23 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 24 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 25 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 26 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 27 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 28 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 29 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 30 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 31 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 32 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 33 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 34 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 35 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 36 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 37 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 38 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 39 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 40 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 41 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 42 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 43 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 44 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 45 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 46 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 47 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 48 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 49 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 50 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 51 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 52 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 53 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 54 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 55 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 56 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 57 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 58 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 59 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 60 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 61 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 62 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 63 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 64 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 65 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 66 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 67 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 68 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 69 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 70 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 71 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 72 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 73 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 74 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 75 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 76 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 77 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 78 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 79 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 80 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 81 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 82 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 83 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 84 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 85 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 86 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 87 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 88 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 89 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 90 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 91 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 92 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 93 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 94 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 95 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 96 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 97 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 98 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 99 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 100 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 110 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 120 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 130 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 140 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 150 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 160 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 170 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 180 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 190 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 200 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 210 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 220 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 230 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 240 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 250 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 260 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 270 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 280 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 290 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 300 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 310 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 320 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 330 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 340 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 350 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 360 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 370 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 380 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 390 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 400 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 410 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 420 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 430 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 440 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 450 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 460 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 470 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 480 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 490 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 500 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 510 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 520 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 530 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 540 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 550 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 560 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 570 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 580 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 590 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 600 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 610 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 620 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 630 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 640 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 650 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 660 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 670 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 680 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 690 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 700 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 710 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 720 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 730 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 740 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 750 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 760 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 770 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 780 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 790 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 800 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 810 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 820 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 830 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 840 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 850 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 860 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 870 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 880 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 890 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 900 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 910 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 920 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 930 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 940 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 950 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 960 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 970 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 980 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 990 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 1000 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.943,82
|2.944,25
|% 0,37
|ONS Altın
|2.655,32
|2.655,71
|% 0,24
|Çeyrek Altın
|4.767,16
|4.845,37
|% 0,32
|Yarım Altın
|9.534,33
|9.705,46
|% 0,32
|Tam Altın
|19.009,8
|19.322,56
|% 0,32
|Cumhuriyet Altını
|19.451,2
|19.793,84
|% 0,32
|Gremse Altın
|47.230,23
|48.159,13
|% 0,32
|Has Altın
|2.929,1
|2.929,53
|% 0,31
|Çeyrek Altın Eski
|4.678,88
|4.777,62
|% 0,32
|Yarım Altın Eski
|9.357,76
|9.514,01
|% 0,32
|Tam Altın Eski
|18.715,53
|19.116,38
|% 0,32
|22 Ayar Bilezik
|2.677,85
|2.768,78
|% 0,32
|Gremse Altın Eski
|46.788,82
|47.717,3
|% 0,32
|Reşat Lira Altın
|19.568,91
|19.882,21
|% 0,32
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.936,99
|50.073,71
|% 0,32
|Reşat Beşibiryerde
|97.844,55
|100.147,43
|% 0,32
|Ata Altın
|19.451,2
|19.793,84
|% 0,32
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.166,18
|100.147,43
|% 0,32
|Hamit Altın
|19.421,78
|20.029,49
|% 0,32
|Gümüş
|34,42
|34,46
|% 0,98