770 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL / Tam Altın Eski Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.36
Alış
2.943,5 TL
Satış
2.943,93 TL
Çeyrek Altın
%0.29
Alış
4.767,14 TL
Satış
4.843,58 TL
Yarım Altın
%0.29
Alış
9.534,28 TL
Satış
9.701,88 TL
Tam Altın
%0.29
Alış
19.009,71 TL
Satış
19.315,43 TL
Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL?
Tam Altın Eski
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.943,5
|2.943,93
|% 0,36
|ONS Altın
|2.655,17
|2.655,59
|% 0,24
|Çeyrek Altın
|4.767,14
|4.843,58
|% 0,29
|Yarım Altın
|9.534,28
|9.701,88
|% 0,29
|Tam Altın
|19.009,71
|19.315,43
|% 0,29
|Cumhuriyet Altını
|19.451,11
|19.786,54
|% 0,29
|Gremse Altın
|47.230
|48.141,35
|% 0,29
|Has Altın
|2.928,78
|2.929,21
|% 0,3
|Çeyrek Altın Eski
|4.678,86
|4.775,86
|% 0,29
|Yarım Altın Eski
|9.357,72
|9.510,49
|% 0,29
|Tam Altın Eski
|18.715,44
|19.109,32
|% 0,29
|22 Ayar Bilezik
|2.677,84
|2.767,76
|% 0,29
|Gremse Altın Eski
|46.788,6
|47.699,69
|% 0,29
|Reşat Lira Altın
|19.568,82
|19.874,87
|% 0,29
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.936,75
|50.055,23
|% 0,29
|Reşat Beşibiryerde
|97.844,08
|100.110,46
|% 0,29
|Ata Altın
|19.451,11
|19.786,54
|% 0,29
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.165,73
|100.110,46
|% 0,29
|Hamit Altın
|19.421,68
|20.022,09
|% 0,29
|Gümüş
|34,45
|34,48
|% 1,07