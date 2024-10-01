780 Hamit Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Hamit Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.47
Alış
2.946,8 TL
Satış
2.947,24 TL
Çeyrek Altın
%0.4
Alış
4.771,51 TL
Satış
4.849,19 TL
Yarım Altın
%0.4
Alış
9.543,02 TL
Satış
9.713,12 TL
Tam Altın
%0.4
Alış
19.027,14 TL
Satış
19.337,8 TL
Hamit Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Hamit Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.946,8
|2.947,24
|% 0,47
|ONS Altın
|2.657,28
|2.657,67
|% 0,32
|Çeyrek Altın
|4.771,51
|4.849,19
|% 0,4
|Yarım Altın
|9.543,02
|9.713,12
|% 0,4
|Tam Altın
|19.027,14
|19.337,8
|% 0,4
|Cumhuriyet Altını
|19.468,95
|19.809,45
|% 0,4
|Gremse Altın
|47.273,31
|48.197,1
|% 0,4
|Has Altın
|2.932,07
|2.932,5
|% 0,41
|Çeyrek Altın Eski
|4.683,15
|4.781,39
|% 0,4
|Yarım Altın Eski
|9.366,3
|9.521,51
|% 0,4
|Tam Altın Eski
|18.732,6
|19.131,45
|% 0,4
|22 Ayar Bilezik
|2.680,29
|2.770,96
|% 0,4
|Gremse Altın Eski
|46.831,5
|47.754,92
|% 0,4
|Reşat Lira Altın
|19.586,76
|19.897,89
|% 0,4
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.981,63
|50.113,19
|% 0,4
|Reşat Beşibiryerde
|97.933,8
|100.226,39
|% 0,4
|Ata Altın
|19.468,95
|19.809,45
|% 0,4
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.252,08
|100.226,39
|% 0,4
|Hamit Altın
|19.439,49
|20.045,28
|% 0,4
|Gümüş
|34,61
|34,63
|% 1,5