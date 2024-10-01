8 Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Ata Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.35
Alış
2.943,22 TL
Satış
2.943,62 TL
Çeyrek Altın
%0.27
Alış
4.767,97 TL
Satış
4.843,09 TL
Yarım Altın
%0.27
Alış
9.535,94 TL
Satış
9.700,89 TL
Tam Altın
%0.27
Alış
19.013,01 TL
Satış
19.313,46 TL
Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Ata Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.943,22
|2.943,62
|% 0,35
|ONS Altın
|2.655,32
|2.655,68
|% 0,24
|Çeyrek Altın
|4.767,97
|4.843,09
|% 0,27
|Yarım Altın
|9.535,94
|9.700,89
|% 0,27
|Tam Altın
|19.013,01
|19.313,46
|% 0,27
|Cumhuriyet Altını
|19.454,49
|19.784,52
|% 0,27
|Gremse Altın
|47.238,21
|48.136,44
|% 0,27
|Has Altın
|2.928,51
|2.928,9
|% 0,29
|Çeyrek Altın Eski
|4.679,67
|4.775,37
|% 0,27
|Yarım Altın Eski
|9.359,35
|9.509,52
|% 0,27
|Tam Altın Eski
|18.718,69
|19.107,37
|% 0,27
|22 Ayar Bilezik
|2.678,3
|2.767,48
|% 0,27
|Gremse Altın Eski
|46.796,73
|47.694,83
|% 0,27
|Reşat Lira Altın
|19.572,22
|19.872,84
|% 0,27
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.945,26
|50.050,13
|% 0,27
|Reşat Beşibiryerde
|97.861,08
|100.100,25
|% 0,27
|Ata Altın
|19.454,49
|19.784,52
|% 0,27
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.182,1
|100.100,25
|% 0,27
|Hamit Altın
|19.425,06
|20.020,05
|% 0,27
|Gümüş
|34,45
|34,48
|% 1,06