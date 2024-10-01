8 Hamit Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Hamit Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0,38
Alış
2.944,37 TL
Satış
2.944,75 TL
Çeyrek Altın
%0,35
Alış
4.767,53 TL
Satış
4.846,65 TL
Yarım Altın
%0,35
Alış
9.535,05 TL
Satış
9.708,03 TL
Tam Altın
%0,35
Alış
19.011,25 TL
Satış
19.327,67 TL
Hamit Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Hamit Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.944,37
|2.944,75
|% 0,38
|ONS Altın
|2.655,04
|2.655,39
|% 0,23
|Çeyrek Altın
|4.767,53
|4.846,65
|% 0,35
|Yarım Altın
|9.535,05
|9.708,03
|% 0,35
|Tam Altın
|19.011,25
|19.327,67
|% 0,35
|Cumhuriyet Altını
|19.452,69
|19.799,08
|% 0,35
|Gremse Altın
|47.233,83
|48.171,86
|% 0,35
|Has Altın
|2.929,64
|2.930,03
|% 0,33
|Çeyrek Altın Eski
|4.679,24
|4.778,88
|% 0,35
|Yarım Altın Eski
|9.358,48
|9.516,52
|% 0,35
|Tam Altın Eski
|18.716,96
|19.121,43
|% 0,35
|22 Ayar Bilezik
|2.678,06
|2.769,51
|% 0,35
|Gremse Altın Eski
|46.792,39
|47.729,92
|% 0,35
|Reşat Lira Altın
|19.570,4
|19.887,47
|% 0,35
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.940,72
|50.086,95
|% 0,35
|Reşat Beşibiryerde
|97.852,01
|100.173,9
|% 0,35
|Ata Altın
|19.452,69
|19.799,08
|% 0,35
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.173,37
|100.173,9
|% 0,35
|Hamit Altın
|19.423,26
|20.034,78
|% 0,35
|Gümüş
|34,48
|34,52
|% 1,17