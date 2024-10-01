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81 Yarım Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Yarım Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.27
Alış
2.941 TL
Satış
2.941,36 TL
Çeyrek Altın
%0.19
Alış
4.761,55 TL
Satış
4.838,81 TL
Yarım Altın
%0.19
Alış
9.523,11 TL
Satış
9.692,33 TL
Tam Altın
%0.19
Alış
18.987,43 TL
Satış
19.296,42 TL
Yarım Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Yarım Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.9412.941,36% 0,27
ONS Altın2.652,482.652,8% 0,13
Çeyrek Altın4.761,554.838,81% 0,19
Yarım Altın9.523,119.692,33% 0,19
Tam Altın18.987,4319.296,42% 0,19
Cumhuriyet Altını19.428,3219.767,06% 0,19
Gremse Altın47.174,6548.093,97% 0,19
Has Altın2.926,32.926,65% 0,21
Çeyrek Altın Eski4.673,384.771,16% 0,19
Yarım Altın Eski9.346,759.501,13% 0,19
Tam Altın Eski18.693,5119.090,51% 0,19
22 Ayar Bilezik2.674,72.765,04% 0,19
Gremse Altın Eski46.733,7747.652,74% 0,19
Reşat Lira Altın19.545,8819.855,31% 0,19
Reşat İkibuçuk Altın48.879,4150.005,97% 0,19
Reşat Beşibiryerde97.729,42100.011,93% 0,19
Ata Altın19.428,3219.767,06% 0,19
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.055,38100.011,93% 0,19
Hamit Altın19.398,9220.002,39% 0,19
Gümüş34,2834,33% 0,61