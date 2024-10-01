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840 Hamit Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Hamit Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.47
Alış
2.946,8 TL
Satış
2.947,24 TL
Çeyrek Altın
%0.4
Alış
4.771,51 TL
Satış
4.849,19 TL
Yarım Altın
%0.4
Alış
9.543,02 TL
Satış
9.713,12 TL
Tam Altın
%0.4
Alış
19.027,14 TL
Satış
19.337,8 TL
Hamit Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Hamit Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.946,82.947,24% 0,47
ONS Altın2.657,282.657,67% 0,32
Çeyrek Altın4.771,514.849,19% 0,4
Yarım Altın9.543,029.713,12% 0,4
Tam Altın19.027,1419.337,8% 0,4
Cumhuriyet Altını19.468,9519.809,45% 0,4
Gremse Altın47.273,3148.197,1% 0,4
Has Altın2.932,072.932,5% 0,41
Çeyrek Altın Eski4.683,154.781,39% 0,4
Yarım Altın Eski9.366,39.521,51% 0,4
Tam Altın Eski18.732,619.131,45% 0,4
22 Ayar Bilezik2.680,292.770,96% 0,4
Gremse Altın Eski46.831,547.754,92% 0,4
Reşat Lira Altın19.586,7619.897,89% 0,4
Reşat İkibuçuk Altın48.981,6350.113,19% 0,4
Reşat Beşibiryerde97.933,8100.226,39% 0,4
Ata Altın19.468,9519.809,45% 0,4
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.252,08100.226,39% 0,4
Hamit Altın19.439,4920.045,28% 0,4
Gümüş34,6134,63% 1,5