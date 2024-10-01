840 ONS Altın Ne Kadar ve Kaç TL / ONS Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.2
Alış
2.938,92 TL
Satış
2.939,37 TL
Çeyrek Altın
%0.19
Alış
4.761,67 TL
Satış
4.839,17 TL
Yarım Altın
%0.19
Alış
9.523,34 TL
Satış
9.693,05 TL
Tam Altın
%0.19
Alış
18.987,9 TL
Satış
19.297,84 TL
ONS Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
ONS Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.938,92
|2.939,37
|% 0,2
|ONS Altın
|2.652,2
|2.652,64
|% 0,13
|Çeyrek Altın
|4.761,67
|4.839,17
|% 0,19
|Yarım Altın
|9.523,34
|9.693,05
|% 0,19
|Tam Altın
|18.987,9
|19.297,84
|% 0,19
|Cumhuriyet Altını
|19.428,8
|19.768,52
|% 0,19
|Gremse Altın
|47.175,82
|48.097,51
|% 0,19
|Has Altın
|2.925,57
|2.926,06
|% 0,19
|Çeyrek Altın Eski
|4.673,49
|4.771,51
|% 0,19
|Yarım Altın Eski
|9.346,98
|9.501,83
|% 0,19
|Tam Altın Eski
|18.693,97
|19.091,92
|% 0,19
|22 Ayar Bilezik
|2.674,77
|2.765,24
|% 0,19
|Gremse Altın Eski
|46.734,92
|47.656,25
|% 0,19
|Reşat Lira Altın
|19.546,37
|19.856,77
|% 0,19
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.880,61
|50.009,65
|% 0,19
|Reşat Beşibiryerde
|97.731,84
|100.019,3
|% 0,19
|Ata Altın
|19.428,8
|19.768,52
|% 0,19
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.057,71
|100.019,3
|% 0,19
|Hamit Altın
|19.399,4
|20.003,86
|% 0,19
|Gümüş
|34,27
|34,31
|% 0,56