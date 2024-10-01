Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

850 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL / 22 Ayar Bilezik Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.36
Alış
2.943,5 TL
Satış
2.943,93 TL
Çeyrek Altın
%0.29
Alış
4.767,14 TL
Satış
4.843,58 TL
Yarım Altın
%0.29
Alış
9.534,28 TL
Satış
9.701,88 TL
Tam Altın
%0.29
Alış
19.009,71 TL
Satış
19.315,43 TL
22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL?
22 Ayar Bilezik
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.943,52.943,93% 0,36
ONS Altın2.655,172.655,59% 0,24
Çeyrek Altın4.767,144.843,58% 0,29
Yarım Altın9.534,289.701,88% 0,29
Tam Altın19.009,7119.315,43% 0,29
Cumhuriyet Altını19.451,1119.786,54% 0,29
Gremse Altın47.23048.141,35% 0,29
Has Altın2.928,782.929,21% 0,3
Çeyrek Altın Eski4.678,864.775,86% 0,29
Yarım Altın Eski9.357,729.510,49% 0,29
Tam Altın Eski18.715,4419.109,32% 0,29
22 Ayar Bilezik2.677,842.767,76% 0,29
Gremse Altın Eski46.788,647.699,69% 0,29
Reşat Lira Altın19.568,8219.874,87% 0,29
Reşat İkibuçuk Altın48.936,7550.055,23% 0,29
Reşat Beşibiryerde97.844,08100.110,46% 0,29
Ata Altın19.451,1119.786,54% 0,29
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.165,73100.110,46% 0,29
Hamit Altın19.421,6820.022,09% 0,29
Gümüş34,4534,48% 1,07