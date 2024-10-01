850 Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Ata Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.47
Alış
2.946,84 TL
Satış
2.947,19 TL
Çeyrek Altın
%0.41
Alış
4.771,42 TL
Satış
4.849,46 TL
Yarım Altın
%0.41
Alış
9.542,84 TL
Satış
9.713,67 TL
Tam Altın
%0.41
Alış
19.026,77 TL
Satış
19.338,89 TL
Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Ata Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.946,84
|2.947,19
|% 0,47
|ONS Altın
|2.657,59
|2.657,87
|% 0,32
|Çeyrek Altın
|4.771,42
|4.849,46
|% 0,41
|Yarım Altın
|9.542,84
|9.713,67
|% 0,41
|Tam Altın
|19.026,77
|19.338,89
|% 0,41
|Cumhuriyet Altını
|19.468,56
|19.810,57
|% 0,41
|Gremse Altın
|47.272,38
|48.199,84
|% 0,41
|Has Altın
|2.932,1
|2.932,45
|% 0,41
|Çeyrek Altın Eski
|4.683,06
|4.781,66
|% 0,41
|Yarım Altın Eski
|9.366,12
|9.522,05
|% 0,41
|Tam Altın Eski
|18.732,23
|19.132,53
|% 0,41
|22 Ayar Bilezik
|2.680,24
|2.771,12
|% 0,41
|Gremse Altın Eski
|46.830,58
|47.757,63
|% 0,41
|Reşat Lira Altın
|19.586,38
|19.899,01
|% 0,41
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.980,67
|50.116,04
|% 0,41
|Reşat Beşibiryerde
|97.931,88
|100.232,07
|% 0,41
|Ata Altın
|19.468,56
|19.810,57
|% 0,41
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.250,23
|100.232,07
|% 0,41
|Hamit Altın
|19.439,11
|20.046,41
|% 0,41
|Gümüş
|34,53
|34,56
|% 1,3