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850 Gremse Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Gremse Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.42
Alış
2.945,29 TL
Satış
2.945,78 TL
Çeyrek Altın
%0.4
Alış
4.769,44 TL
Satış
4.849,24 TL
Yarım Altın
%0.4
Alış
9.538,89 TL
Satış
9.713,21 TL
Tam Altın
%0.4
Alış
19.018,9 TL
Satış
19.337,99 TL
Gremse Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Gremse Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.945,292.945,78% 0,42
ONS Altın2.656,582.657,02% 0,29
Çeyrek Altın4.769,444.849,24% 0,4
Yarım Altın9.538,899.713,21% 0,4
Tam Altın19.018,919.337,99% 0,4
Cumhuriyet Altını19.460,5119.809,65% 0,4
Gremse Altın47.252,8348.197,59% 0,4
Has Altın2.930,562.931,05% 0,36
Çeyrek Altın Eski4.681,124.781,44% 0,4
Yarım Altın Eski9.362,249.521,6% 0,4
Tam Altın Eski18.724,4919.131,64% 0,4
22 Ayar Bilezik2.679,132.770,99% 0,4
Gremse Altın Eski46.811,2247.755,41% 0,4
Reşat Lira Altın19.578,2819.898,09% 0,4
Reşat İkibuçuk Altın48.960,4150.113,7% 0,4
Reşat Beşibiryerde97.891,39100.227,4% 0,4
Ata Altın19.460,5119.809,65% 0,4
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.211,26100.227,4% 0,4
Hamit Altın19.431,0720.045,48% 0,4
Gümüş34,3634,4% 0,82