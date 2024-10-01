86 Tam Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Tam Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0,26
Alış
2.940,66 TL
Satış
2.941,06 TL
Çeyrek Altın
%0,21
Alış
4.761,34 TL
Satış
4.840,15 TL
Yarım Altın
%0,21
Alış
9.522,67 TL
Satış
9.695,01 TL
Tam Altın
%0,21
Alış
18.986,56 TL
Satış
19.301,75 TL
Tam Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Tam Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.940,66
|2.941,06
|% 0,26
|ONS Altın
|2.652,1
|2.652,46
|% 0,12
|Çeyrek Altın
|4.761,34
|4.840,15
|% 0,21
|Yarım Altın
|9.522,67
|9.695,01
|% 0,21
|Tam Altın
|18.986,56
|19.301,75
|% 0,21
|Cumhuriyet Altını
|19.427,43
|19.772,53
|% 0,21
|Gremse Altın
|47.172,49
|48.107,26
|% 0,21
|Has Altın
|2.925,95
|2.926,35
|% 0,2
|Çeyrek Altın Eski
|4.673,16
|4.772,48
|% 0,21
|Yarım Altın Eski
|9.346,33
|9.503,76
|% 0,21
|Tam Altın Eski
|18.692,65
|19.095,79
|% 0,21
|22 Ayar Bilezik
|2.674,58
|2.765,8
|% 0,21
|Gremse Altın Eski
|46.731,63
|47.665,91
|% 0,21
|Reşat Lira Altın
|19.544,99
|19.860,8
|% 0,21
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.877,17
|50.019,78
|% 0,21
|Reşat Beşibiryerde
|97.724,95
|100.039,56
|% 0,21
|Ata Altın
|19.427,43
|19.772,53
|% 0,21
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.051,08
|100.039,56
|% 0,21
|Hamit Altın
|19.398,03
|20.007,91
|% 0,21
|Gümüş
|34,27
|34,31
|% 0,54