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87 Çeyrek Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Çeyrek Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.2
Alış
2.938,92 TL
Satış
2.939,37 TL
Çeyrek Altın
%0.19
Alış
4.761,67 TL
Satış
4.839,17 TL
Yarım Altın
%0.19
Alış
9.523,34 TL
Satış
9.693,05 TL
Tam Altın
%0.19
Alış
18.987,9 TL
Satış
19.297,84 TL
Çeyrek Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Çeyrek Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.938,922.939,37% 0,2
ONS Altın2.652,22.652,64% 0,13
Çeyrek Altın4.761,674.839,17% 0,19
Yarım Altın9.523,349.693,05% 0,19
Tam Altın18.987,919.297,84% 0,19
Cumhuriyet Altını19.428,819.768,52% 0,19
Gremse Altın47.175,8248.097,51% 0,19
Has Altın2.925,572.926,06% 0,19
Çeyrek Altın Eski4.673,494.771,51% 0,19
Yarım Altın Eski9.346,989.501,83% 0,19
Tam Altın Eski18.693,9719.091,92% 0,19
22 Ayar Bilezik2.674,772.765,24% 0,19
Gremse Altın Eski46.734,9247.656,25% 0,19
Reşat Lira Altın19.546,3719.856,77% 0,19
Reşat İkibuçuk Altın48.880,6150.009,65% 0,19
Reşat Beşibiryerde97.731,84100.019,3% 0,19
Ata Altın19.428,819.768,52% 0,19
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.057,71100.019,3% 0,19
Hamit Altın19.399,420.003,86% 0,19
Gümüş34,2734,31% 0,56