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870 Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Ata Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.47
Alış
2.946,84 TL
Satış
2.947,19 TL
Çeyrek Altın
%0.41
Alış
4.771,42 TL
Satış
4.849,46 TL
Yarım Altın
%0.41
Alış
9.542,84 TL
Satış
9.713,67 TL
Tam Altın
%0.41
Alış
19.026,77 TL
Satış
19.338,89 TL
Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Ata Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.946,842.947,19% 0,47
ONS Altın2.657,592.657,87% 0,32
Çeyrek Altın4.771,424.849,46% 0,41
Yarım Altın9.542,849.713,67% 0,41
Tam Altın19.026,7719.338,89% 0,41
Cumhuriyet Altını19.468,5619.810,57% 0,41
Gremse Altın47.272,3848.199,84% 0,41
Has Altın2.932,12.932,45% 0,41
Çeyrek Altın Eski4.683,064.781,66% 0,41
Yarım Altın Eski9.366,129.522,05% 0,41
Tam Altın Eski18.732,2319.132,53% 0,41
22 Ayar Bilezik2.680,242.771,12% 0,41
Gremse Altın Eski46.830,5847.757,63% 0,41
Reşat Lira Altın19.586,3819.899,01% 0,41
Reşat İkibuçuk Altın48.980,6750.116,04% 0,41
Reşat Beşibiryerde97.931,88100.232,07% 0,41
Ata Altın19.468,5619.810,57% 0,41
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.250,23100.232,07% 0,41
Hamit Altın19.439,1120.046,41% 0,41
Gümüş34,5334,56% 1,3