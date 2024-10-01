88 Has Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Has Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.34
Alış
2.943 TL
Satış
2.943,39 TL
Çeyrek Altın
%0.33
Alış
4.766,74 TL
Satış
4.845,96 TL
Yarım Altın
%0.33
Alış
9.533,48 TL
Satış
9.706,65 TL
Tam Altın
%0.33
Alış
19.008,11 TL
Satış
19.324,92 TL
Has Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Has Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.943
|2.943,39
|% 0,34
|ONS Altın
|2.655,12
|2.655,5
|% 0,23
|Çeyrek Altın
|4.766,74
|4.845,96
|% 0,33
|Yarım Altın
|9.533,48
|9.706,65
|% 0,33
|Tam Altın
|19.008,11
|19.324,92
|% 0,33
|Cumhuriyet Altını
|19.449,47
|19.796,26
|% 0,33
|Gremse Altın
|47.226,03
|48.165,02
|% 0,33
|Has Altın
|2.929,54
|2.929,95
|% 0,32
|Çeyrek Altın Eski
|4.678,47
|4.778,21
|% 0,33
|Yarım Altın Eski
|9.356,93
|9.515,17
|% 0,33
|Tam Altın Eski
|18.713,87
|19.118,71
|% 0,33
|22 Ayar Bilezik
|2.677,61
|2.769,12
|% 0,33
|Gremse Altın Eski
|46.784,66
|47.723,14
|% 0,33
|Reşat Lira Altın
|19.567,17
|19.884,64
|% 0,33
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.932,64
|50.079,84
|% 0,33
|Reşat Beşibiryerde
|97.835,86
|100.159,67
|% 0,33
|Ata Altın
|19.449,47
|19.796,26
|% 0,33
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.157,82
|100.159,67
|% 0,33
|Hamit Altın
|19.420,05
|20.031,93
|% 0,33
|Gümüş
|34,4
|34,44
|% 0,94