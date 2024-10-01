890 18 Ayar Altın Ne Kadar ve Kaç TL / 18 Ayar Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.43
Alış
2.945,66 TL
Satış
2.946,14 TL
Çeyrek Altın
%0.31
Alış
4.767,71 TL
Satış
4.844,64 TL
Yarım Altın
%0.31
Alış
9.535,42 TL
Satış
9.704,01 TL
Tam Altın
%0.31
Alış
19.011,98 TL
Satış
19.319,66 TL
18 Ayar Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
18 Ayar Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.945,66
|2.946,14
|% 0,43
|ONS Altın
|2.656,45
|2.656,88
|% 0,29
|Çeyrek Altın
|4.767,71
|4.844,64
|% 0,31
|Yarım Altın
|9.535,42
|9.704,01
|% 0,31
|Tam Altın
|19.011,98
|19.319,66
|% 0,31
|Cumhuriyet Altını
|19.453,43
|19.790,87
|% 0,31
|Gremse Altın
|47.235,65
|48.151,89
|% 0,31
|Has Altın
|2.930,94
|2.931,41
|% 0,37
|Çeyrek Altın Eski
|4.679,42
|4.776,9
|% 0,31
|Yarım Altın Eski
|9.358,84
|9.512,58
|% 0,31
|Tam Altın Eski
|18.717,68
|19.113,5
|% 0,31
|22 Ayar Bilezik
|2.678,16
|2.768,37
|% 0,31
|Gremse Altın Eski
|46.794,19
|47.710,13
|% 0,31
|Reşat Lira Altın
|19.571,16
|19.879,22
|% 0,31
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.942,6
|50.066,19
|% 0,31
|Reşat Beşibiryerde
|97.855,78
|100.132,38
|% 0,31
|Ata Altın
|19.453,43
|19.790,87
|% 0,31
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.176,99
|100.132,38
|% 0,31
|Hamit Altın
|19.424
|20.026,48
|% 0,31
|Gümüş
|34,56
|34,6
|% 1,4