9 Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Ata Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.42
Alış
2.945,52 TL
Satış
2.945,85 TL
Çeyrek Altın
%0.39
Alış
4.769,19 TL
Satış
4.848,72 TL
Yarım Altın
%0.39
Alış
9.538,37 TL
Satış
9.712,19 TL
Tam Altın
%0.39
Alış
19.017,87 TL
Satış
19.335,95 TL
Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Ata Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.945,52
|2.945,85
|% 0,42
|ONS Altın
|2.656,29
|2.656,59
|% 0,28
|Çeyrek Altın
|4.769,19
|4.848,72
|% 0,39
|Yarım Altın
|9.538,37
|9.712,19
|% 0,39
|Tam Altın
|19.017,87
|19.335,95
|% 0,39
|Cumhuriyet Altını
|19.459,46
|19.807,55
|% 0,39
|Gremse Altın
|47.250,28
|48.192,49
|% 0,39
|Has Altın
|2.930,79
|2.931,12
|% 0,36
|Çeyrek Altın Eski
|4.680,87
|4.780,93
|% 0,39
|Yarım Altın Eski
|9.361,74
|9.520,6
|% 0,39
|Tam Altın Eski
|18.723,48
|19.129,62
|% 0,39
|22 Ayar Bilezik
|2.678,99
|2.770,7
|% 0,39
|Gremse Altın Eski
|46.808,69
|47.750,35
|% 0,39
|Reşat Lira Altın
|19.577,22
|19.895,98
|% 0,39
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.957,77
|50.108,39
|% 0,39
|Reşat Beşibiryerde
|97.886,1
|100.216,79
|% 0,39
|Ata Altın
|19.459,46
|19.807,55
|% 0,39
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.206,17
|100.216,79
|% 0,39
|Hamit Altın
|19.430,02
|20.043,36
|% 0,39
|Gümüş
|34,49
|34,53
|% 1,2