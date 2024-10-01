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9 Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Ata Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.42
Alış
2.945,52 TL
Satış
2.945,85 TL
Çeyrek Altın
%0.39
Alış
4.769,19 TL
Satış
4.848,72 TL
Yarım Altın
%0.39
Alış
9.538,37 TL
Satış
9.712,19 TL
Tam Altın
%0.39
Alış
19.017,87 TL
Satış
19.335,95 TL
Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Ata Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.945,522.945,85% 0,42
ONS Altın2.656,292.656,59% 0,28
Çeyrek Altın4.769,194.848,72% 0,39
Yarım Altın9.538,379.712,19% 0,39
Tam Altın19.017,8719.335,95% 0,39
Cumhuriyet Altını19.459,4619.807,55% 0,39
Gremse Altın47.250,2848.192,49% 0,39
Has Altın2.930,792.931,12% 0,36
Çeyrek Altın Eski4.680,874.780,93% 0,39
Yarım Altın Eski9.361,749.520,6% 0,39
Tam Altın Eski18.723,4819.129,62% 0,39
22 Ayar Bilezik2.678,992.770,7% 0,39
Gremse Altın Eski46.808,6947.750,35% 0,39
Reşat Lira Altın19.577,2219.895,98% 0,39
Reşat İkibuçuk Altın48.957,7750.108,39% 0,39
Reşat Beşibiryerde97.886,1100.216,79% 0,39
Ata Altın19.459,4619.807,55% 0,39
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.206,17100.216,79% 0,39
Hamit Altın19.430,0220.043,36% 0,39
Gümüş34,4934,53% 1,2