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900 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL / Yarım Altın Eski Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.34
Alış
2.943 TL
Satış
2.943,39 TL
Çeyrek Altın
%0.33
Alış
4.766,74 TL
Satış
4.845,96 TL
Yarım Altın
%0.33
Alış
9.533,48 TL
Satış
9.706,65 TL
Tam Altın
%0.33
Alış
19.008,11 TL
Satış
19.324,92 TL
Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL?
Yarım Altın Eski
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.9432.943,39% 0,34
ONS Altın2.655,122.655,5% 0,23
Çeyrek Altın4.766,744.845,96% 0,33
Yarım Altın9.533,489.706,65% 0,33
Tam Altın19.008,1119.324,92% 0,33
Cumhuriyet Altını19.449,4719.796,26% 0,33
Gremse Altın47.226,0348.165,02% 0,33
Has Altın2.929,542.929,95% 0,32
Çeyrek Altın Eski4.678,474.778,21% 0,33
Yarım Altın Eski9.356,939.515,17% 0,33
Tam Altın Eski18.713,8719.118,71% 0,33
22 Ayar Bilezik2.677,612.769,12% 0,33
Gremse Altın Eski46.784,6647.723,14% 0,33
Reşat Lira Altın19.567,1719.884,64% 0,33
Reşat İkibuçuk Altın48.932,6450.079,84% 0,33
Reşat Beşibiryerde97.835,86100.159,67% 0,33
Ata Altın19.449,4719.796,26% 0,33
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.157,82100.159,67% 0,33
Hamit Altın19.420,0520.031,93% 0,33
Gümüş34,434,44% 0,94