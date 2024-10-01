920 Tam Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Tam Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.42
Alış
2.945,29 TL
Satış
2.945,78 TL
Çeyrek Altın
%0.4
Alış
4.769,44 TL
Satış
4.849,24 TL
Yarım Altın
%0.4
Alış
9.538,89 TL
Satış
9.713,21 TL
Tam Altın
%0.4
Alış
19.018,9 TL
Satış
19.337,99 TL
Tam Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Tam Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.945,29
|2.945,78
|% 0,42
|ONS Altın
|2.656,58
|2.657,02
|% 0,29
|Çeyrek Altın
|4.769,44
|4.849,24
|% 0,4
|Yarım Altın
|9.538,89
|9.713,21
|% 0,4
|Tam Altın
|19.018,9
|19.337,99
|% 0,4
|Cumhuriyet Altını
|19.460,51
|19.809,65
|% 0,4
|Gremse Altın
|47.252,83
|48.197,59
|% 0,4
|Has Altın
|2.930,56
|2.931,05
|% 0,36
|Çeyrek Altın Eski
|4.681,12
|4.781,44
|% 0,4
|Yarım Altın Eski
|9.362,24
|9.521,6
|% 0,4
|Tam Altın Eski
|18.724,49
|19.131,64
|% 0,4
|22 Ayar Bilezik
|2.679,13
|2.770,99
|% 0,4
|Gremse Altın Eski
|46.811,22
|47.755,41
|% 0,4
|Reşat Lira Altın
|19.578,28
|19.898,09
|% 0,4
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.960,41
|50.113,7
|% 0,4
|Reşat Beşibiryerde
|97.891,39
|100.227,4
|% 0,4
|Ata Altın
|19.460,51
|19.809,65
|% 0,4
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.211,26
|100.227,4
|% 0,4
|Hamit Altın
|19.431,07
|20.045,48
|% 0,4
|Gümüş
|34,36
|34,4
|% 0,82