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930 Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL / Tam Altın Eski Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.27
Alış
2.940,85 TL
Satış
2.941,42 TL
Çeyrek Altın
%0.21
Alış
4.762,44 TL
Satış
4.839,81 TL
Yarım Altın
%0.21
Alış
9.524,88 TL
Satış
9.694,33 TL
Tam Altın
%0.21
Alış
18.990,96 TL
Satış
19.300,39 TL
Tam Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL?
Tam Altın Eski
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.940,852.941,42% 0,27
ONS Altın2.652,22.652,71% 0,13
Çeyrek Altın4.762,444.839,81% 0,21
Yarım Altın9.524,889.694,33% 0,21
Tam Altın18.990,9619.300,39% 0,21
Cumhuriyet Altını19.431,9319.771,13% 0,21
Gremse Altın47.183,4348.103,86% 0,21
Has Altın2.926,152.926,71% 0,21
Çeyrek Altın Eski4.674,254.772,14% 0,21
Yarım Altın Eski9.348,499.503,09% 0,21
Tam Altın Eski18.696,9819.094,44% 0,21
22 Ayar Bilezik2.675,22.765,6% 0,21
Gremse Altın Eski46.742,4647.662,54% 0,21
Reşat Lira Altın19.549,5219.859,39% 0,21
Reşat İkibuçuk Altın48.888,550.016,25% 0,21
Reşat Beşibiryerde97.747,6100.032,49% 0,21
Ata Altın19.431,9319.771,13% 0,21
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.072,88100.032,49% 0,21
Hamit Altın19.402,5320.006,5% 0,21
Gümüş34,3734,42% 0,87