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940 Çeyrek Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Çeyrek Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0,12
Alış
2.936,7 TL
Satış
2.937,1 TL
Çeyrek Altın
%0,07
Alış
4.758,26 TL
Satış
4.833,39 TL
Yarım Altın
%0,07
Alış
9.516,51 TL
Satış
9.681,46 TL
Tam Altın
%0,07
Alış
18.974,28 TL
Satış
19.274,78 TL
Çeyrek Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Çeyrek Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.936,72.937,1% 0,12
ONS Altın2.649,392.649,75% 0,02
Çeyrek Altın4.758,264.833,39% 0,07
Yarım Altın9.516,519.681,46% 0,07
Tam Altın18.974,2819.274,78% 0,07
Cumhuriyet Altını19.414,8619.744,9% 0,07
Gremse Altın47.141,9848.040,04% 0,07
Has Altın2.922,022.922,41% 0,07
Çeyrek Altın Eski4.670,144.765,81% 0,07
Yarım Altın Eski9.340,289.490,48% 0,07
Tam Altın Eski18.680,5619.069,11% 0,07
22 Ayar Bilezik2.672,852.761,94% 0,07
Gremse Altın Eski46.701,447.599,31% 0,07
Reşat Lira Altın19.532,3519.833,05% 0,07
Reşat İkibuçuk Altın48.845,5649.949,89% 0,07
Reşat Beşibiryerde97.661,7499.899,79% 0,07
Ata Altın19.414,8619.744,9% 0,07
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın93.990,2599.899,79% 0,07
Hamit Altın19.385,4919.979,96% 0,07
Gümüş34,1934,24% 0,35