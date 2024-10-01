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950 Hamit Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Hamit Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.43
Alış
2.945,66 TL
Satış
2.946,14 TL
Çeyrek Altın
%0.31
Alış
4.767,71 TL
Satış
4.844,64 TL
Yarım Altın
%0.31
Alış
9.535,42 TL
Satış
9.704,01 TL
Tam Altın
%0.31
Alış
19.011,98 TL
Satış
19.319,66 TL
Hamit Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Hamit Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.945,662.946,14% 0,43
ONS Altın2.656,452.656,88% 0,29
Çeyrek Altın4.767,714.844,64% 0,31
Yarım Altın9.535,429.704,01% 0,31
Tam Altın19.011,9819.319,66% 0,31
Cumhuriyet Altını19.453,4319.790,87% 0,31
Gremse Altın47.235,6548.151,89% 0,31
Has Altın2.930,942.931,41% 0,37
Çeyrek Altın Eski4.679,424.776,9% 0,31
Yarım Altın Eski9.358,849.512,58% 0,31
Tam Altın Eski18.717,6819.113,5% 0,31
22 Ayar Bilezik2.678,162.768,37% 0,31
Gremse Altın Eski46.794,1947.710,13% 0,31
Reşat Lira Altın19.571,1619.879,22% 0,31
Reşat İkibuçuk Altın48.942,650.066,19% 0,31
Reşat Beşibiryerde97.855,78100.132,38% 0,31
Ata Altın19.453,4319.790,87% 0,31
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.176,99100.132,38% 0,31
Hamit Altın19.42420.026,48% 0,31
Gümüş34,5634,6% 1,4