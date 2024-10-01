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96 18 Ayar Altın Ne Kadar ve Kaç TL / 18 Ayar Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0,38
Alış
2.944,37 TL
Satış
2.944,75 TL
Çeyrek Altın
%0,35
Alış
4.767,53 TL
Satış
4.846,65 TL
Yarım Altın
%0,35
Alış
9.535,05 TL
Satış
9.708,03 TL
Tam Altın
%0,35
Alış
19.011,25 TL
Satış
19.327,67 TL
18 Ayar Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
18 Ayar Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.944,372.944,75% 0,38
ONS Altın2.655,042.655,39% 0,23
Çeyrek Altın4.767,534.846,65% 0,35
Yarım Altın9.535,059.708,03% 0,35
Tam Altın19.011,2519.327,67% 0,35
Cumhuriyet Altını19.452,6919.799,08% 0,35
Gremse Altın47.233,8348.171,86% 0,35
Has Altın2.929,642.930,03% 0,33
Çeyrek Altın Eski4.679,244.778,88% 0,35
Yarım Altın Eski9.358,489.516,52% 0,35
Tam Altın Eski18.716,9619.121,43% 0,35
22 Ayar Bilezik2.678,062.769,51% 0,35
Gremse Altın Eski46.792,3947.729,92% 0,35
Reşat Lira Altın19.570,419.887,47% 0,35
Reşat İkibuçuk Altın48.940,7250.086,95% 0,35
Reşat Beşibiryerde97.852,01100.173,9% 0,35
Ata Altın19.452,6919.799,08% 0,35
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.173,37100.173,9% 0,35
Hamit Altın19.423,2620.034,78% 0,35
Gümüş34,4834,52% 1,17