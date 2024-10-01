99 Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Ata Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0,44
Alış
2.945,98 TL
Satış
2.946,46 TL
Çeyrek Altın
%0,39
Alış
4.771,4 TL
Satış
4.848,88 TL
Yarım Altın
%0,39
Alış
9.542,8 TL
Satış
9.712,5 TL
Tam Altın
%0,39
Alış
19.026,7 TL
Satış
19.336,57 TL
Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Ata Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.945,98
|2.946,46
|% 0,44
|ONS Altın
|2.657,7
|2.658,13
|% 0,33
|Çeyrek Altın
|4.771,4
|4.848,88
|% 0,39
|Yarım Altın
|9.542,8
|9.712,5
|% 0,39
|Tam Altın
|19.026,7
|19.336,57
|% 0,39
|Cumhuriyet Altını
|19.468,49
|19.808,19
|% 0,39
|Gremse Altın
|47.272,21
|48.194,04
|% 0,39
|Has Altın
|2.931,25
|2.931,73
|% 0,38
|Çeyrek Altın Eski
|4.683,04
|4.781,09
|% 0,39
|Yarım Altın Eski
|9.366,08
|9.520,9
|% 0,39
|Tam Altın Eski
|18.732,16
|19.130,24
|% 0,39
|22 Ayar Bilezik
|2.680,23
|2.770,79
|% 0,39
|Gremse Altın Eski
|46.830,41
|47.751,9
|% 0,39
|Reşat Lira Altın
|19.586,3
|19.896,62
|% 0,39
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.980,49
|50.110,02
|% 0,39
|Reşat Beşibiryerde
|97.931,52
|100.220,03
|% 0,39
|Ata Altın
|19.468,49
|19.808,19
|% 0,39
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.249,88
|100.220,03
|% 0,39
|Hamit Altın
|19.439,04
|20.044,01
|% 0,39
|Gümüş
|34,55
|34,58
|% 1,36