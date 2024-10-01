990 14 Ayar Altın Ne Kadar ve Kaç TL / 14 Ayar Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.46
Alış
2.946,63 TL
Satış
2.947,01 TL
Çeyrek Altın
%0.42
Alış
4.771,37 TL
Satış
4.850,07 TL
Yarım Altın
%0.42
Alış
9.542,75 TL
Satış
9.714,89 TL
Tam Altın
%0.42
Alış
19.026,59 TL
Satış
19.341,32 TL
14 Ayar Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
14 Ayar Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.946,63
|2.947,01
|% 0,46
|ONS Altın
|2.657,31
|2.657,66
|% 0,32
|Çeyrek Altın
|4.771,37
|4.850,07
|% 0,42
|Yarım Altın
|9.542,75
|9.714,89
|% 0,42
|Tam Altın
|19.026,59
|19.341,32
|% 0,42
|Cumhuriyet Altını
|19.468,38
|19.813,06
|% 0,42
|Gremse Altın
|47.271,94
|48.205,89
|% 0,42
|Has Altın
|2.931,89
|2.932,28
|% 0,4
|Çeyrek Altın Eski
|4.683,01
|4.782,26
|% 0,42
|Yarım Altın Eski
|9.366,03
|9.523,24
|% 0,42
|Tam Altın Eski
|18.732,06
|19.134,94
|% 0,42
|22 Ayar Bilezik
|2.680,22
|2.771,47
|% 0,42
|Gremse Altın Eski
|46.830,14
|47.763,63
|% 0,42
|Reşat Lira Altın
|19.586,19
|19.901,51
|% 0,42
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.980,21
|50.122,33
|% 0,42
|Reşat Beşibiryerde
|97.930,96
|100.244,66
|% 0,42
|Ata Altın
|19.468,38
|19.813,06
|% 0,42
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.249,35
|100.244,66
|% 0,42
|Hamit Altın
|19.438,93
|20.048,93
|% 0,42
|Gümüş
|34,53
|34,56
|% 1,3