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990 Hamit Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Hamit Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.45
Alış
2.946,2 TL
Satış
2.946,67 TL
Çeyrek Altın
%0.42
Alış
4.770,69 TL
Satış
4.849,86 TL
Yarım Altın
%0.42
Alış
9.541,38 TL
Satış
9.714,46 TL
Tam Altın
%0.42
Alış
19.023,87 TL
Satış
19.340,46 TL
Hamit Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Hamit Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.946,22.946,67% 0,45
ONS Altın2.656,822.657,24% 0,3
Çeyrek Altın4.770,694.849,86% 0,42
Yarım Altın9.541,389.714,46% 0,42
Tam Altın19.023,8719.340,46% 0,42
Cumhuriyet Altını19.465,619.812,18% 0,42
Gremse Altın47.265,1848.203,75% 0,42
Has Altın2.931,622.932,12% 0,4
Çeyrek Altın Eski4.682,354.782,05% 0,42
Yarım Altın Eski9.364,699.522,82% 0,42
Tam Altın Eski18.729,3819.134,09% 0,42
22 Ayar Bilezik2.679,832.771,35% 0,42
Gremse Altın Eski46.823,4547.761,51% 0,42
Reşat Lira Altın19.583,3919.900,63% 0,42
Reşat İkibuçuk Altın48.973,2150.120,1% 0,42
Reşat Beşibiryerde97.916,96100.240,2% 0,42
Ata Altın19.465,619.812,18% 0,42
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.235,87100.240,2% 0,42
Hamit Altın19.436,1520.048,04% 0,42
Gümüş34,6134,63% 1,49