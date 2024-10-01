990 Hamit Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Hamit Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.45
Alış
2.946,2 TL
Satış
2.946,67 TL
Çeyrek Altın
%0.42
Alış
4.770,69 TL
Satış
4.849,86 TL
Yarım Altın
%0.42
Alış
9.541,38 TL
Satış
9.714,46 TL
Tam Altın
%0.42
Alış
19.023,87 TL
Satış
19.340,46 TL
Hamit Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Hamit Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.946,2
|2.946,67
|% 0,45
|ONS Altın
|2.656,82
|2.657,24
|% 0,3
|Çeyrek Altın
|4.770,69
|4.849,86
|% 0,42
|Yarım Altın
|9.541,38
|9.714,46
|% 0,42
|Tam Altın
|19.023,87
|19.340,46
|% 0,42
|Cumhuriyet Altını
|19.465,6
|19.812,18
|% 0,42
|Gremse Altın
|47.265,18
|48.203,75
|% 0,42
|Has Altın
|2.931,62
|2.932,12
|% 0,4
|Çeyrek Altın Eski
|4.682,35
|4.782,05
|% 0,42
|Yarım Altın Eski
|9.364,69
|9.522,82
|% 0,42
|Tam Altın Eski
|18.729,38
|19.134,09
|% 0,42
|22 Ayar Bilezik
|2.679,83
|2.771,35
|% 0,42
|Gremse Altın Eski
|46.823,45
|47.761,51
|% 0,42
|Reşat Lira Altın
|19.583,39
|19.900,63
|% 0,42
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.973,21
|50.120,1
|% 0,42
|Reşat Beşibiryerde
|97.916,96
|100.240,2
|% 0,42
|Ata Altın
|19.465,6
|19.812,18
|% 0,42
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.235,87
|100.240,2
|% 0,42
|Hamit Altın
|19.436,15
|20.048,04
|% 0,42
|Gümüş
|34,61
|34,63
|% 1,49